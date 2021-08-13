Виды повреждений автомобиля

Ремонт кузова автомобиля — это ювелирное дело, которое требует индивидуального подхода. Здесь важно учитывать цветовое решение, модель, а также многие другие особенности транспортного средства. Обратившись в GoodWood Detailing, клиенты могут рассчитывать на индивидуальный подход. Только такая методика работы дает нужный результат, поскольку повреждения авто могут различаться характером и другими особенностями. Различают следующие виды повреждений:

Коррозионные. Игнорировать такие повреждения не рекомендуется, поскольку они всегда представляют собой медленный процесс разрушения. Перед началом процедуры устранения неровности, мы изначально очищаем весь участок, который уже подвергся воздействию коррозии. Важно дойти до чистого металла, чтобы убедиться в отсутствии очагов коррозии. Только после тщательного очищения поверхности, начинается косметическая работа по созданию идеального внешнего вида машины.

Поверхностные. Более легкий вид повреждений, которые затрагивают самые верхние слои лакокрасочного покрытия. Если повреждения более глубокие, характерным будет цвет металла, который будет виден через царапину. После проведения тщательной полировки, мастера нашего центра нанесут на поверхность специальный защитный состав.

Углубленные. Более глубокие повреждения, которые затрагивают не только лаковое покрытие, но и саму краску. Здесь необходимо провести локальный ремонт, с целью скрыть все следы повреждения. Важно точно подобрать все расходные материалы, чтобы создать идеальную эстетическую картину.

Глубокие. Самые серьезные повреждения, которые также затрагивают металл кузова. В этом случае требуется комплексное воздействие, направленное на восстановление целостности детали. Сложность работы зависит от размеров повреждения.

Проведение локального ремонта относится к наиболее выгодным решениям, которые помогают сэкономить и восстановить нормальный внешний вид авто.

Преимущества ремонта кузова автомобиля

В GoodWood Detailing мы стремимся сделать все возможное, чтобы сэкономить средства клиентов и ответить их основным требованиям. К числу главных преимуществ ремонта кузова автомобиля можно отнести следующие:

Заводская покраска будет сохранена. Локальное воздействие не требует новой покраски, что дает возможность сэкономить на ремонте.

Не требуется демонтаж. Поскольку почти всегда возможно восстановить поврежденную деталь, не требуется ее полная замена.

Экономия. Локальное воздействие всегда обходится дешевле, чем полный ремонт поврежденной детали автомобиля.

Каждый случай в GoodWood Detailing в Краснодаре рассматривается индивидуально. Обратившись к нам в Краснодаре уже сегодня, владельцы автомобилей могут рассчитывать на качественное исполнение поставленной задачи.