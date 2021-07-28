Детейлинг центр GoodWood Detailing предлагает услуги по уходу за авто в Краснодаре. Это — отдельное направление по содержанию своего транспортного средства в чистоте и поддержанию его в заводском состоянии.

Детейлинг подразумевает за собой широкий спектр услуг, направленных на уход за транспортным средством. Это манипуляции малой, средней или высокой сложности, которые должны быть осуществлены исключительно профессионалами. Некоторые задачи в сфере детейлинга обладают ремонтным или комплексным характером, другие имеют профилактическую или эстетическую направленность.

В нашей стране этот вид деятельности быстро обретает популярность, набирая обороты с каждым годом все сильнее. Глобально можно разделить детейлинг автомобиля на две категории: внутреннее и внешнее обслуживание.

Интерьерные работы по детейлингу салона направлены на сохранение отделки, кожи сидений и других проблемных участков, которые подвергаются воздействиям различных факторов в ходе эксплуатации машины.

К уходу за внешностью и ЛКП относится трехфазная мойка, полировка деталей, фар и оптики, оклейка антигравийной и виниловой пленкой, нанесение влагозащитного покрытия «Антидождь», ремонт, правка дисков. Наши специалисты стараются использовать только премиум материалы, как для экстерьера, так и для химической чистки элементов интерьера.

Мы приглашаем вас записаться на консультацию у наших мастеров. Ждем вас ежедневно на ул. Братьев Игнатовых, 182. Также вы можете оформить заявку на детейлинг автомобиля у нас на сайте.