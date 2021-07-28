Детейлинг-центр GOODWOOD Краснодар

Профессиональный уход за любимым автомобилем!

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      О детейлинг-центре

      Премиум центр детейлинга GOODWOOD — одна из лучших детейлинг-студий в Краснодаре.
      Осуществляем широкий спектр профессиональных услуг по улучшению внешнего и внутреннего вида автомобиля. В нашем детейлинг-центре мы сделаем так, чтобы ваш автомобиль засверкал, как новый.
      Мы используем только лучшее оборудование, премиум средства для полировки, покраски, защиты, мойки и химчистки Ваших авто.
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      Детейлинг центр GoodWood Detailing предлагает услуги по уходу за авто в Краснодаре. Это — отдельное направление по содержанию своего транспортного средства в чистоте и поддержанию его в заводском состоянии.

      Детейлинг подразумевает за собой широкий спектр услуг, направленных на уход за транспортным средством. Это манипуляции малой, средней или высокой сложности, которые должны быть осуществлены исключительно профессионалами. Некоторые задачи в сфере детейлинга обладают ремонтным или комплексным характером, другие имеют профилактическую или эстетическую направленность.

      В нашей стране этот вид деятельности быстро обретает популярность, набирая обороты с каждым годом все сильнее. Глобально можно разделить детейлинг автомобиля на две категории: внутреннее и внешнее обслуживание.

      Интерьерные работы по детейлингу салона направлены на сохранение отделки, кожи сидений и других проблемных участков, которые подвергаются воздействиям различных факторов в ходе эксплуатации машины.

      К уходу за внешностью и ЛКП относится трехфазная мойка, полировка деталей, фар и оптики, оклейка антигравийной и виниловой пленкой, нанесение влагозащитного покрытия «Антидождь», ремонт, правка дисков. Наши специалисты стараются использовать только премиум материалы, как для экстерьера, так и для химической чистки элементов интерьера.

      Мы приглашаем вас записаться на консультацию у наших мастеров. Ждем вас ежедневно на ул. Братьев Игнатовых, 182. Также вы можете оформить заявку на детейлинг автомобиля у нас на сайте.

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