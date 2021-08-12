Особенности мойки колесных ниш и подвески

В GoodWood Detailing мы уделяем особое внимание к выполнению задачи любой степени сложности. Стоимость вопроса и прочие аспекты не играют здесь никакой роли. Это обусловлено тем, что мойка колесных ниш и подвески всегда должна быть выполнена с соблюдением всех правил и техник. Отсутствие опыта мастера — это не только плохо выполненная работа.

Неправильный подход к выполнению задачи может стать причиной поломки важных элементов транспортного средства. А быстрое и качественное выполнение задачи полностью преобразит машину, придав ей ухоженный и изысканный внешний вид. В целом, процесс занимает около 6 часов. К числу основных этапов, которые включает в себя процедура мойки колес и подвески, относятся следующие:

Проведение демонтажа колес, с целью их тщательного очищения.

Использование специальных диэлектрических составов, для тщательного покрытия всех необходимых участков.

Проведение очищения днища, а также детейлинг опорных узлов.

Нанесение специального консерванта.

Тщательное очищение кузова транспортного средства.

Особая необходимость в данной процедуре возникает по завершению зимнего сезона. Рекомендуется проводить ее не реже, чем раз в год. Актуальность мойки подвески значительно выше для тех моделей автомобилей, которые оснащены пневмоподвеской. Отсутствие должного ухода в таком случае может стать причиной быстрого износа.

Качественная мойка колесных ниш и подвески

Мойка колесных ниш и подвески подразумевает под собой не обычную мойку, а тщательное очищение всех элементов авто. В процессе также используются специальные моющие средства, которые обеспечивают тщательное очищение. Помимо этого, используются специальные составы, которые способствуют созданию защитной пленки. Она вытесняет влагу, а также облегчает процесс последующего очищения по причине высоких гидрофобных характеристик.

Чаще всего под мойкой подвески подразумевается комплексное воздействие, которое обеспечивает надежное очищение. В данном вопросе большое значение имеет опыт мастера, который берется за проведение процедуры. В случае отсутствия необходимых навыков, есть риск повредить важные части транспортного средства, что повлечет за собой нежелательные последствия. В GoodWood Detailing в Краснодаре мы подходим ответственно к выполнению каждого заказа. Обратившись к нам, клиенты могут рассчитывать на качественное исполнение задача любой степени сложности.