Мойка колесных ниш и подвески в Краснодаре

Детейлинг мойка колесных пар, ниш, дисков и подвески для последующей консервации специальной автохимией и средствами для ухода за автомобилем.

    Прайс-лист на услуги по чистке колесных ниш и подвески

    Услуга Стоимость
    Очистка колесных ниш и подвески От 1500
    Разбор/сбор подвески От 1000

    Когда необходима мойка колесных ниш и подвески

    Поскольку автоподвеска ближе всего находится к дорожному покрытию, данный элемент транспортного средства подвержен быстрому износу и загрязнению. По этой причине мойка колесных ниш и подвески имеет большое значение. Многие владельцы транспортных средств пренебрегают подобной опцией, что приводит к весьма неприятным последствиям. В центре GoodWood Detailing в Краснодаре можно без сложностей воспользоваться данной услугой.

      Почему необходима мойка колесных ниш и подвески

      Правильный и регулярный детейлинг — это возможность предотвратить неожиданные поломки важных и дорогостоящих деталей. Мойка колесных ниш и подвески устранит вредоносные накопления, способные стать началом процесса разрушения.
      Это обусловлено тем, что детейлинг всегда должен быть выполнен с соблюдением всех правил и техник.

      Особенности мойки колесных ниш и подвески

      В GoodWood Detailing мы уделяем особое внимание к выполнению задачи любой степени сложности. Стоимость вопроса и прочие аспекты не играют здесь никакой роли. Это обусловлено тем, что мойка колесных ниш и подвески всегда должна быть выполнена с соблюдением всех правил и техник. Отсутствие опыта мастера  — это не только плохо выполненная работа.

      Неправильный подход к выполнению задачи может стать причиной поломки важных элементов транспортного средства. А быстрое и качественное выполнение задачи полностью преобразит машину, придав ей ухоженный и изысканный внешний вид. В целом, процесс занимает около 6 часов. К числу основных этапов, которые включает в себя процедура мойки колес и подвески, относятся следующие:

      • Проведение демонтажа колес, с целью их тщательного очищения.
      • Использование специальных диэлектрических составов, для тщательного покрытия всех необходимых участков.
      • Проведение очищения днища, а также детейлинг опорных узлов.
      • Нанесение специального консерванта.
      • Тщательное очищение кузова транспортного средства.

      Особая необходимость в данной процедуре возникает по завершению зимнего сезона. Рекомендуется проводить ее не реже, чем раз в год. Актуальность мойки подвески значительно выше для тех моделей автомобилей, которые оснащены пневмоподвеской. Отсутствие должного ухода в таком случае может стать причиной быстрого износа.

      Качественная мойка колесных ниш и подвески

      Мойка колесных ниш и подвески подразумевает под собой не обычную мойку, а тщательное очищение всех элементов авто. В процессе также используются специальные моющие средства, которые обеспечивают тщательное очищение. Помимо этого, используются специальные составы, которые способствуют созданию защитной пленки. Она вытесняет влагу, а также облегчает процесс последующего очищения по причине высоких гидрофобных характеристик.

      Чаще всего под мойкой подвески подразумевается комплексное воздействие, которое обеспечивает надежное очищение. В данном вопросе большое значение имеет опыт мастера, который берется за проведение процедуры. В случае отсутствия необходимых навыков, есть риск повредить важные части транспортного средства, что повлечет за собой нежелательные последствия. В GoodWood Detailing в Краснодаре мы подходим ответственно к выполнению каждого заказа. Обратившись к нам, клиенты могут рассчитывать на качественное исполнение задача любой степени сложности.

      Подробнее
