Мойка колесных ниш и подвески в Краснодаре
Детейлинг мойка колесных пар, ниш, дисков и подвески для последующей консервации специальной автохимией и средствами для ухода за автомобилем.
Прайс-лист на услуги по чистке колесных ниш и подвески
|Услуга
|Стоимость
|Очистка колесных ниш и подвески
|От 1500
|Разбор/сбор подвески
|От 1000
Когда необходима мойка колесных ниш и подвески
Поскольку автоподвеска ближе всего находится к дорожному покрытию, данный элемент транспортного средства подвержен быстрому износу и загрязнению. По этой причине мойка колесных ниш и подвески имеет большое значение. Многие владельцы транспортных средств пренебрегают подобной опцией, что приводит к весьма неприятным последствиям. В центре GoodWood Detailing в Краснодаре можно без сложностей воспользоваться данной услугой.
Почему необходима мойка колесных ниш и подвески
Правильный и регулярный детейлинг — это возможность предотвратить неожиданные поломки важных и дорогостоящих деталей. Мойка колесных ниш и подвески устранит вредоносные накопления, способные стать началом процесса разрушения.
Это обусловлено тем, что детейлинг всегда должен быть выполнен с соблюдением всех правил и техник.
Особенности мойки колесных ниш и подвески
В GoodWood Detailing мы уделяем особое внимание к выполнению задачи любой степени сложности. Стоимость вопроса и прочие аспекты не играют здесь никакой роли. Это обусловлено тем, что мойка колесных ниш и подвески всегда должна быть выполнена с соблюдением всех правил и техник. Отсутствие опыта мастера — это не только плохо выполненная работа.
Неправильный подход к выполнению задачи может стать причиной поломки важных элементов транспортного средства. А быстрое и качественное выполнение задачи полностью преобразит машину, придав ей ухоженный и изысканный внешний вид. В целом, процесс занимает около 6 часов. К числу основных этапов, которые включает в себя процедура мойки колес и подвески, относятся следующие:
- Проведение демонтажа колес, с целью их тщательного очищения.
- Использование специальных диэлектрических составов, для тщательного покрытия всех необходимых участков.
- Проведение очищения днища, а также детейлинг опорных узлов.
- Нанесение специального консерванта.
- Тщательное очищение кузова транспортного средства.
Особая необходимость в данной процедуре возникает по завершению зимнего сезона. Рекомендуется проводить ее не реже, чем раз в год. Актуальность мойки подвески значительно выше для тех моделей автомобилей, которые оснащены пневмоподвеской. Отсутствие должного ухода в таком случае может стать причиной быстрого износа.
Качественная мойка колесных ниш и подвески
Мойка колесных ниш и подвески подразумевает под собой не обычную мойку, а тщательное очищение всех элементов авто. В процессе также используются специальные моющие средства, которые обеспечивают тщательное очищение. Помимо этого, используются специальные составы, которые способствуют созданию защитной пленки. Она вытесняет влагу, а также облегчает процесс последующего очищения по причине высоких гидрофобных характеристик.
Чаще всего под мойкой подвески подразумевается комплексное воздействие, которое обеспечивает надежное очищение. В данном вопросе большое значение имеет опыт мастера, который берется за проведение процедуры. В случае отсутствия необходимых навыков, есть риск повредить важные части транспортного средства, что повлечет за собой нежелательные последствия. В GoodWood Detailing в Краснодаре мы подходим ответственно к выполнению каждого заказа. Обратившись к нам, клиенты могут рассчитывать на качественное исполнение задача любой степени сложности.
