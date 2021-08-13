Особенности локальной покраски авто

Под локальной покраской автомобиля подразумевается обработка определенных участков, которые повреждены по определенным причинам. Это может быть дверь, капот, а также любые другие участки, которые портят общую картину. Многие клиенты GoodWood Detailing обращаются именно к локальной покраске. Такой метод обладает массой положительных качеств, к числу которых относятся следующие:

Окрашивание проводится не на всю деталь, а только на ее определенный участок.

Возможность сохранить заводскую краску, а также слой лака.

Осуществляется гораздо быстрее, чем традиционное окрашивание.

Не требуется демонтаж деталей, а также другие сложные манипуляции.

Стоимость такой услуги значительно ниже, чем традиционное окрашивание.

Важно также отметить, что при продаже автомобиля, локальная покраска определенного участка не станет причиной понижения стоимости. Это обусловлено тем, что детали не будут демонтированы, а родной слой лака поврежден. По этой причине такой метод отличается не только доступной ценой, но также является достаточно практичным на дальнейшую перспективу.

Особенности проведения локальной покраски

В GoodWood Detailing мы проводим локальную покраску авто с соблюдением всех норм данной технологии. В целом, покраска осуществляется следующим образом:

Подготовка. На данном этапе необходимо полностью очистить поврежденный участок от пыли и грязи. Важно не только очистить и высушить поверхность, но также использовать специальный химический состав для обезжиривания.

Шлифовка. Нужна для получения идеально гладкой поверхности, а также устранения любых неровностей. По завершению данного этапа, поверхность необходимо повторно обезжирить.

Шпаклевка. В зависимости от размеров повреждения, нужный участок подвергается шпаклевке один или несколько раз.

Грунтовка. Проводится на поврежденном участке, после чего необходимо тщательно просушить авто.

Подготовка к основному процессу. После того, как этап грунтовки подходит к концу, необходимо снова просушить и обезжирить поверхность.

Покраска. Включает покраску необходимого участка. Чаще всего требуется нанести состав в два или три слоя. После этого тщательно просушить и покрыть специальным лаком.

Будучи достойной альтернативой полной замене детали, локальная покраска автомобиля достаточно популярна среди владельцев авто. Благодаря большому опыту мастеров, а также обилию расходных материалов, удается подобрать тон краски, который полностью соответствует оригинальному варианту. Как результат, заметить наличие вторичной покраски невозможно. Важно обращаться за этим вопросом только к профессионалам своего дела, чтобы результат ответил ожиданиям владельца авто. Обратившись в GoodWood Detailing в Краснодаре, клиенты могут рассчитывать на быстрое и качественное проведение процедуры локальной окраски автомобиля.