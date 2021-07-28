Профессиональный детейлинг GOODWOOD
Особый уход за любимым автомобилем!
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О компании
но есть еще несколько важных моментов:
Приносить пользу людям, быть профессионалами своего дела, получать удовольствие от работы — для нас это более ценно, чем просто зарабатывать деньги. Поэтому мы в постоянном движении. Перенимаем опыт у профессионалов, посещаем главные детейлинг — выставки Российской Федерации.
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Отзывы наших клиентов
- southside_run
После поездки на природу, салон оставлял желать лучшего, нужна была химчистка. Приехал к ребятам, посмотрели масштабы, все оценили и приступили к работе. После химчистки, было чувство, что сел в новую машину, а не просто в чистую. Рекомендую GoodWood всем!
- kirman_ed
После покупки машины, хотел сделать полную бронь авто, у дилера была космическая цена. Нашел goodwood в инстаграмме, понравились их работы и цены. Качеством остался доволен, всю пленку уложили с заворотом, ничего не торчит, после месяца езды, ничего не пошло пузырями. Спасибо парням, буду рекомендовать.
- rafalchik
Решил продавать авто, наткнулся на ребят в инстаграм, увидел как раз то, что и хотел, а именно профессионально помытый движок. Приехал, оставил машину, увидел как профессионально пошел процесс, решил еще отполировать кузов перед продажей. В итоге полный комплекс предпродажной подготовки, машинка улетела за 2 дня. Спасибо GoodWood!
- detikamni
Увидел рекламу GoodWood, не смог устоять и зашел в профиль. Посмотрел работы, посмотрел цены и сразу поехал. Давно хотел полировку кузова и покрыть керамикой. Получил консультацию, сколько слоев делать, какая будет химия, почему надо и где полировать. По итогу, ожидания оправдались многократно. Машина сверкает, вода и грязь от нее просто отлетает! Супер!
- maksmaksss
Привез свой авто на трехфазную мойку и не пожалел! Наконец-то нашел грамотных парней, которые не трут одной тряпкой все поверхности машины, а потом ей же лезут в салон. После мойки не осталось ни одного развода, спасибо парням за качество работ и что не жалеют средств и используют качественную химию.
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