Привез свой авто на трехфазную мойку и не пожалел! Наконец-то нашел грамотных парней, которые не трут одной тряпкой все поверхности машины, а потом ей же лезут в салон. После мойки не осталось ни одного развода, спасибо парням за качество работ и что не жалеют средств и используют качественную химию.